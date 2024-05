Bakan Yumaklı: Yangına ilk müdahale süremiz 40 dakikadan 11 dakikaya düştü! Bu yılki hedef...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, rezerv güçlerle birlikte, 26 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 1649 arazöz ve su ikmal aracı, 2 bin 453 ilk müdahale aracı ve 821 iş makinesinin bu yılki orman yangınlarıyla mücadelenin temelini oluşturacağını bildirdi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Yangın Yönetim Merkezi'nde düzenlenen 2024 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık Toplantısı'na katılan Yumaklı, "yeşil vatanının yeşiline yeşil katmak" için son 22 yıldır büyük bir gayretle çalıştıklarını anlattı.Bu süre içerisinde 7 milyardan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduklarını, orman alanını 23,4 milyon hektara çıkardıklarını belirten Yumaklı, Türkiye yüz ölçümünün yüzde 30'unu ormanla kaplı hale getirdiklerine işaret ederek, ormanları geliştirmek kadar korumanın da önemli olduğunun altını çizdi.Bu kapsamda yangınlarla mücadelede değişen koşulları göz önünde bulundurduklarını dile getiren Yumaklı, her ne kadar iklimsel faktörler, yangınları tetikleyen faktörleri oluştursa da bireysel ve toplumsal olarak da üzerlerine düşeni yapmak zorunda olduklarını belirtti.Bakan Yumaklı, her 10 yangından 9'unun insan kaynaklı olduğuna işaret ederek, bu nedenle orman yangınlarıyla mücadelenin büyük ve önemli bir kısmını yangın öncesi çalışmaların oluşturduğunu aktardı.Vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine bu kapsamda çok önem verdiklerine dikkati çeken Yumaklı, ayrıca orman yangınları öncesinde ormanların bakımı, yangın kulelerinin, yangın emniyet şerit ve yollarının, yangın ilk müdahale ekip binalarının yapımı gibi teknik detayların da çok önemli olduğunu söyledi.Yumaklı, bu noktada hava araçlarının su almalarında havuz ve göletlerin de büyük kolaylık sağladığını dile getirerek, şöyle devam etti:"Zira 22 yıl önce hiç olmayan bu imkan, bugün 4 bin 727 adet havuz ve gölet olarak orman teşkilatımızın hizmetinde. Bugün 184'ü akıllı olmak üzere 776 yangın gözetleme kulesi ve 14 insansız hava aracımızla ormanlarımızı 7 gün 24 saat gözetliyoruz. Yangına ilk müdahale süremizi 40 dakikadan 11 dakikaya kadar düşürdük. Hedefimiz bu yıl 10 dakika."ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE "YAPAY ZEKA" DÖNEMİOrman yangınlarıyla mücadelenin dinamik bir yapıya sahip olduğunu, bu dinamizmin kendini başta teknoloji olmak üzere her alanda gösterdiğini vurgulayan Yumaklı, özellikle yapay zeka tabanlı yazılım ve uygulamaları bu mücadelede aktif olarak kullandıklarını ifade etti.Yumaklı, "Akıllı kulelerimizden ve İHA'lardan aldığımız görüntülerin analizi başta olmak üzere pek çok konuda yapay zekadan faydalanıyoruz. Yapay zekaya sahip 'Yangın Karar Destek Sistemi' ile orman yangınlarını simüle edebiliyor, istediğimiz verileri kolayca analiz edip, değerlendirme yapabiliyoruz." değerlendirmesini yaptı.YANGINLARLA MÜCADELEDE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE ORTAK HAREKETOrman yangınlarıyla mücadelede kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve özel teşebbüslerin de üzerlerine düşeni yerine getirdiğini aktaran Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede İçişleri Bakanlığı ile yakın ve ortak hareket ettiklerini bildirdi.İbrahim Yumaklı, hava ve kara unsurlarının, diğer kurumların sağladığı rezerv güçlerle daha kuvvetli hale geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Rezerv güçlerle birlikte, 26 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 1649 arazöz ve su ikmal aracı, 2 bin 453 ilk müdahale aracı ve 821 iş makinesi orman yangınlarıyla 2024 yılında mücadelemizin temelini oluşturacak. Biz, tarihimizin en güçlü filosuyla, bütün teknolojik imkanlarımızla, 25 bin orman kahramanı yangın işçimiz ve 122 bin gönüllümüzle yangınlara hazırız."Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yangın yönetim merkezinin çalışma sistemine ilişkin sunum yaptı.Karacabey, sunumunun devamında, orman varlığı, orman yangınlarını önlemeye yönelik yapılan bilgilendirme çalışmaları, yangın öncesi yapılan hazırlıklar, yangına hassas bölgeler, yangınların çıkış nedenleri, yangınlarda kullanılan araçlar ve teknolojik sistemler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.Sunum sırasında Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tatbikat amacıyla kontrollü yangın çıkarıldı. Bekir Karacabey, merkezde İHA'lardan alınan sabit ve termal görüntüler üzerinden yangınla mücadele süreci hakkında bilgi verdi.