Mehmet Şimşek, 'Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerleme' etkinliğine katılacak

'Türkiye: Avrupa eko-sisteminde ilerleme' etkinliği 14 Mayıs tarihinde saat 13.00-14.30 arasında gerçekleşecek.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yer alacağı etkinlikte, ayrıca Bruegel Kıdemli Araştırmacısı Profesör André Sapir ile ACLED Dış İlişkiler Şefi Hugh Papa söyleşi yapacak.Görüşmede makroekonomik istikrar programı ve Türkiye ekonomisinin orta vadeli dönüşümü de dahil olmak üzere Türkiye ekonomisinin durumu ele alınacak.Ayrıca, tüm üst düzey diyalogların yeniden canlandırılması, Gümrük Birliği'nin geliştirilmesi ve katılım süreci dahil olmak üzere Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkileri de ele alınacak.