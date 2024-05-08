Manisa'da eğlence merkezlerinde doyasıya eğlendi: Hesabı sahte dolarla ödedi

Manisa'da dolandırıcı şahsın hedefi eğlence mekanları oldu.Salihli ilçesinde 3 farklı eğlence mekanında kimliği belirsiz bir şahsın alınan hizmet karşılığında ücretini sahte dolarla ödeme yaptı.Durumu fark eden işletme çalışanları durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi.Bunun üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Takip Timi, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve İstihbarat ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelinin O.M.K. (33) olduğunu tespit etti.O.M.K. jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, yapılan aramada şahsın üzerinden 4 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.