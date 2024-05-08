Komşuya şok pusu: Apartmandan çıktığı esnada saldırdı! Eşi ve çocuğunun gözü önünde...
Kocaeli'de akıllara durgunluk veren bir saldırı gerçekleşti. İzmit ilçesinde apartman yöneticisi tadilat meselesi sebebiyle tartıştığı komşusunu eşi ve çocuğunun yanında pusu kurarak tabancayla vurdu.
Olay, saat 07.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI!
Edinilen bilgiye göre, apartman yöneticisi M.Ö. (63) zemin katta oturan komşusu S.D.'ye (38) pusu kurdu. S.D. eşi ve çocuğuyla apartmandan çıktığı esnada M.Ö.'nün tabancalı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunun sol bacağına isabet ettiği M.Ö. eşi ve çocuğunun gözü önünde kanlar içinde yere yığıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Tabanca seslerini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.D., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yeri inceleme polisi, apartmanın zemin katından ve caddede incelemede bulundu. Zemin kattaki kapının camının da kırıldığı görüldü.
TADİLAT MESELESİ SEBEBİYLE...
M.Ö.'nün apartmandaki tadilat meselesi sebebiyle dün gece Watsapp üzerinden S.D. ile tartıştığı öğrenildi. M.Ö.'nün bu sebeple S.D.'yi tabancayla pusu kurarak yaraladığı bildirildi.
EMEKLİ BAŞÇAVUŞMUŞ
Öte yandan apartman yöneticisi M.Ö.'nün emekli başçavuş olduğu ortaya çıktı.
Polis ekiplerince karakola götürülen M.Ö.'nün işlemleri sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI!
Edinilen bilgiye göre, apartman yöneticisi M.Ö. (63) zemin katta oturan komşusu S.D.'ye (38) pusu kurdu. S.D. eşi ve çocuğuyla apartmandan çıktığı esnada M.Ö.'nün tabancalı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunun sol bacağına isabet ettiği M.Ö. eşi ve çocuğunun gözü önünde kanlar içinde yere yığıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Tabanca seslerini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.D., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yeri inceleme polisi, apartmanın zemin katından ve caddede incelemede bulundu. Zemin kattaki kapının camının da kırıldığı görüldü.
TADİLAT MESELESİ SEBEBİYLE...
M.Ö.'nün apartmandaki tadilat meselesi sebebiyle dün gece Watsapp üzerinden S.D. ile tartıştığı öğrenildi. M.Ö.'nün bu sebeple S.D.'yi tabancayla pusu kurarak yaraladığı bildirildi.
EMEKLİ BAŞÇAVUŞMUŞ
Öte yandan apartman yöneticisi M.Ö.'nün emekli başçavuş olduğu ortaya çıktı.
Polis ekiplerince karakola götürülen M.Ö.'nün işlemleri sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.