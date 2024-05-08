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Kayseri'de zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Ekleme: 8.05.2024 - 12:12 Güncelleme: 8.05.2024 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltıKayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Kayseri'de zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltı

6 KİŞİ YAKALANDI

35 ekip ve 118 personelin katılımı ile yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 1 şahıs ile hedef ve aranan şahıslardan da 6 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda da 180 gram uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri'de zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltı

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.