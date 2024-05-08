Antalya'da insanlık dışı bir olay yaşandı. Görüntüler kan dondurdu! Kaş ilçesi Kınık Mahallesi'nde iki komşu arasında köpek öldürme tartışması sonrası kavga çıktı. Kavgada Şaban T. köpeğini öldüren Orhan S.'yi aracının arkasına ip ile bağlayarak metrelerce sürükledi.

Antalya'nın Kınık Mahallesi'nde 7 Mayıs tarihinde Orhan S. daha önce köpeğini öldürdüğü Şaban T. ile tartışmaya başladı.Böyle dehşet görülmedi! Antalya'da insanlık dışı görüntü: Komşusunu bağladı aracıyla metrelerce sürükledi!Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Yaşananların ardından Şaban T. köpeğini öldüren Orhan S.'yi ayaklarından aracına bağladı.Daha sonra da mahallede gezdirdi. Bu anlar komşuları tarafından kaydedildi.Olay jandarmaya bildirilmesinin ardından Orhan S. hastaneye kaldırıldı.Şaban T.'nin ise karakola götürüldüğü öğrenildi.Mahalle Muhtarı Şenol Tüm, olayın üzüntü verici olduğunu söyledi.