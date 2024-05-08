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Böyle dehşet görülmedi! Antalya'da insanlık dışı görüntü: Komşusunu bağladı aracıyla metrelerce sürükledi!

Antalya'da insanlık dışı bir olay yaşandı. Görüntüler kan dondurdu! Kaş ilçesi Kınık Mahallesi'nde iki komşu arasında köpek öldürme tartışması sonrası kavga çıktı. Kavgada Şaban T. köpeğini öldüren Orhan S.'yi aracının arkasına ip ile bağlayarak metrelerce sürükledi.

Ekleme: 8.05.2024 - 11:38 Güncelleme: 8.05.2024 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Böyle dehşet görülmedi! Antalya'da insanlık dışı görüntü: Komşusunu bağladı aracıyla metrelerce sürükledi!Antalya'nın Kınık Mahallesi'nde 7 Mayıs tarihinde Orhan S. daha önce köpeğini öldürdüğü Şaban T. ile tartışmaya başladı.

Böyle dehşet görülmedi! Antalya'da insanlık dışı görüntü: Komşusunu bağladı aracıyla metrelerce sürükledi!
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ

Yaşananların ardından Şaban T. köpeğini öldüren Orhan S.'yi ayaklarından aracına bağladı.

Böyle dehşet görülmedi! Antalya'da insanlık dışı görüntü: Komşusunu bağladı aracıyla metrelerce sürükledi!

Daha sonra da mahallede gezdirdi. Bu anlar komşuları tarafından kaydedildi.

Olay jandarmaya bildirilmesinin ardından Orhan S. hastaneye kaldırıldı.

Böyle dehşet görülmedi! Antalya'da insanlık dışı görüntü: Komşusunu bağladı aracıyla metrelerce sürükledi!

Şaban T.'nin ise karakola götürüldüğü öğrenildi.

Mahalle Muhtarı Şenol Tüm, olayın üzüntü verici olduğunu söyledi.