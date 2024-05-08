Bağcılar'da su dükkanındaki özel odalı istismar davası ertelendi

İstanbul Bağcılar'da korkunç bir olay yaşandı.12 yaşında bir çocuğun okul çıkışında eve dönmemesi üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çocuğun en son Metin Şenay'ın aracına bindiği belirlendi.12 yaşındaki çocuk, Şenay'ın iş yerinin arka kısmında bulunan ses yalıtımlı özel odada baygın halde bulundu.Olayla ilgili Metin Şenay tutuklanırken, 4 çocuğa yönelik istismarda bulunduğu belirlendi.Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanık Metin Şenay, güvenlik nedeniyle nakledildiği Diyarbakır'daki cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.Mağdur çocuklardan birinin ailesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da duruşmaya katıldı.Yetki belgesi bulunan avukatlar ile izleyiciler ise salona alınmadı. Avukatlar, salona alınmadıkları için tutanak tutarken duruşmayı takip etmek için gelen izleyiciler, sloganlar atarak karara tepki gösterdi.Sanığın savunma yaptığı duruşmada, mağdur çocukların Adli Görüşme Odası'nda (AGO) pedagog eşliğinde ifadeleri alındığı öğrenildi. Duruşmada mağdur çocuklardan birinin annesi sinir krizi geçirdi. Salondan çıkarılan anne, sakinleştikten sonra yeniden salona girdi.