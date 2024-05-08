Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 8 Mayıs 2024 altın fiyatları.

Haftaya hafif yükselişle başlayan altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor...Serbest piyasada gram altın 2 bin 404 TL'den. çeyrek altın ise 4 bin 016 TL seviyesinden işlem görüyor.Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 8 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.404,28Satış 2.404,55Alış 3.951,00Satış 4.017,00Alış 7.927,00Satış 8.033,00Alış 15.781,00Satış 15.994,00Alış 2.318,46Satış 2.318,83