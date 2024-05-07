Tunceli'de teröre darbe; 27 mağara ve sığınak imha edildi

Operasyonda, (27) Sığınak, Mağara bulundu.4 Adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 Adet Av Tüfeği, 5 Adet Basma Düzenekli EYP, 52 Adet Kalaşnikof fişeği, 37 Adet G-3 Fişeği, 2 Adet EYP Anahtar Sistemi, 7 Adet El Dürbünü, 1 Adet Silah Üstü Keskin Nişancı Dürbünü, Çok sayıda Teknik ve Yaşam malzemesi, ele geçirildi.Bölgede arazi arama ve tarama faaliyetle sürüyor.Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, terörün tüm kalıntılarını ortadan kaldırarak, doğa güzelliklerini Türkiye'ye göstereceklerini söyledi.