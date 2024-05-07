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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: Tuvalet deliğinden öyle şeyler çıktı ki!

Tekirdağ'da polis ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese baskın düzenledi. Bir evin tuvalet deliğinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi!

Ekleme: 7.05.2024 - 12:38 Güncelleme: 7.05.2024 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: Tuvalet deliğinden öyle şeyler çıktı ki!İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: Tuvalet deliğinden öyle şeyler çıktı ki!

Operasyonda bir evin tuvalet deliğine gizlenen uyuşturucuların da bulunduğu 2 kilo 910 gram sentetik kannabinoid, 1694 sentetik hap, 775 gram kannabinoid üretiminde kullanılan kimyasal sıvı ve aseton, 4,6 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız 2 tabanca, 8 mermi, 1 tüfek ve 20 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: Tuvalet deliğinden öyle şeyler çıktı ki!

Yakalanıp gözaltına alınan V.İ., T.Ç., B.N., A.C., A.K. ve G.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.