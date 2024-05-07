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Şanlıurfa’da terör operasyonu: 17 gözaltı

Şanlıurfa'nın Hilvan, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde izinsiz bir yürüyüşte terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 7.05.2024 - 14:44 Güncelleme: 7.05.2024 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa’da terör operasyonu: 17 gözaltıŞanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentteki izinsiz bir yürüyüşte terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma kapsamında Şanlıurfa'nın Hilvan, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.