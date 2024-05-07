  • USD: 32,21 - 32,27
  • EURO: 34,67 - 34,73
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Saniyeler içinde yerle bir oldu: Depremde ağır hasar alan 12 katlı bina yıkım sırasında çöktü

Diyarbakır'da deprem sonrası ağır hasar alıp tahliye edilen 12 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ekleme: 7.05.2024 - 14:36 Güncelleme: 7.05.2024 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
Saniyeler içinde yerle bir oldu: Depremde ağır hasar alan 12 katlı bina yıkım sırasında çöktüKahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'ndeki 12 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.


Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Saniyeler içinde yerle bir oldu: Depremde ağır hasar alan 12 katlı bina yıkım sırasında çöktü

Binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Saniyeler içinde yerle bir oldu: Depremde ağır hasar alan 12 katlı bina yıkım sırasında çöktü