Saniyeler içinde yerle bir oldu: Depremde ağır hasar alan 12 katlı bina yıkım sırasında çöktü

Diyarbakır'da deprem sonrası ağır hasar alıp tahliye edilen 12 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'ndeki 12 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.