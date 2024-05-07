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Beyaz Gazete
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Dehşet veren olay! Timsahlarla dolu nehre attılar

Hindistan'ın 26 yaşındaki annesi Savitri Kumar ve 27 yaşındaki babası Ravi Kumar tarafından nehre atılan 6 yaşındaki engelli çocuk, timsahlar tarafından öldürüldü.

Ekleme: 7.05.2024 - 16:28 Güncelleme: 7.05.2024 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Dehşet veren olay! Timsahlarla dolu nehre attılarHindistan'da yaşanan korkunç bir olay dünya kamuoyunda gündem oldu.

Karnataka kentinde yaşayan 26 yaşındaki Savitri Kumar ve çocuğunun babası 27 yaşındaki Ravi Kumar sık sık kavga ediyordu.

Dehşet veren olay! Timsahlarla dolu nehre attılar

Engelli çocuğunu timsahlarla dolu nehre attı

Genç kadın eşinin talimatıyla çocuğu timsahlarla dolu bir nehre attı.

Olayı gören komşular polise haber verdi, dalgıçlar çocuğu aramaya çalıştı ancak arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Dehşet veren olay! Timsahlarla dolu nehre attılar

Parçalanmış cesedi bulundu

Times of India'nın haberine göre, daha sonra ilerletilen arama çalışmalarında çocuğun parçalanmış cesedine bir eli eksik ve beden bütünlüğü bozulmuş şekilde ulaşıldı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, çocuğun anne ve babası cinayetten yargılanacak.