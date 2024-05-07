Dehşet veren olay! Timsahlarla dolu nehre attılar

Hindistan'da yaşanan korkunç bir olay dünya kamuoyunda gündem oldu.Karnataka kentinde yaşayan 26 yaşındaki Savitri Kumar ve çocuğunun babası 27 yaşındaki Ravi Kumar sık sık kavga ediyordu.Engelli çocuğunu timsahlarla dolu nehre attıGenç kadın eşinin talimatıyla çocuğu timsahlarla dolu bir nehre attı.Olayı gören komşular polise haber verdi, dalgıçlar çocuğu aramaya çalıştı ancak arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.Times of India'nın haberine göre, daha sonra ilerletilen arama çalışmalarında çocuğun parçalanmış cesedine bir eli eksik ve beden bütünlüğü bozulmuş şekilde ulaşıldı.Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, çocuğun anne ve babası cinayetten yargılanacak.