“Daltonlar” suç örgütünün firarileri Yunanistan’a kaçmaya çalıştı... Nefes kesen operasyonla firari 3 isim böyle yakalandı

İstanbul’da işyerlerine ve kişilere yönelik olarak silahlı ve el bombalı eylem düzenleyen “Daltonlar” organize suç örgütünün firarileri Yunanistan’a kaçma hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nün titiz çalışması sonucunda nefes kesen operasyonla göçmen kaçakçılığı yaptığı anlaşılan C.Y. ve M.Y. ile örgütün firari isimleri M.K., İ.M. ve E.E. yakalanarak adalete teslim edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, elebaşılığını Beratcan Gökdemir'in yaptığı 'Daltonlar' organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüphelinin gözaltını alındığını kaçan firarileri yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurmuştu.Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Daltonlar' organize suç örgütünün firari isimlerine yönelik çalışma başlattı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ise, örgüt üyelerinin yurt dışına firar etme durumuna karşı önlemlerini artırdı.Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 firarinin illegal yollardan Yunanistan'a kaçmak için saklandıkları adreslerini tespit etti. KOM ekipleri tarafından düzenlenen özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda belirlenen 4 adrese eş zamanlı girildi. Operasyonlarda; göçmen kaçakçılığı yaptığı anlaşılan C.Y. ve M.Y. ile örgütün firari isimleri M.K., İ.M. ve E.E. yakalanarak gözaltına alınırken olaylarda kullanılan 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.İstanbul'un Kağıthane Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde çeşitli tarihlerde 'Daltonlar' organize suç örgütünün; işyerleri ve kişilere yönelik silahlı ve el bombalı saldırılarının yanında kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştı.