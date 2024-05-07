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Aksaray'da feci kaza! Bariyerlere çarptı alev aldı

Aksaray'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, araçtan çıktıktan sonra otomobil alev aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Veli Örüç (27), hayatını kaybetti.

Ekleme: 7.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 7.05.2024 - 13:28 / Editör: Ozge Selin
Aksaray'da feci kaza! Bariyerlere çarptı alev aldıKaza, saat 04.30 sıralarında, Ankara-Niğde otoyolu Devedamı köyü yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır'dan İstanbul'a giden Mehmet Ferit Kaya (28) yönetimindeki 07 JM 047 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.

Aksaray'da feci kaza! Bariyerlere çarptı alev aldı

Kazada sürücü Mehmet Ferit Kaya, Diyar Kaya (20), Zeynep Kumsal (4), Ayaz Kılınç (2), Nursin Kılınç (4) ve Veli Örüç yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra, otomobil alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralılar ise ambulanslarla Aksaray ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Aksaray'da feci kaza! Bariyerlere çarptı alev aldı

Kırşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Veli Örüç, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.