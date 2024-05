AK Parti İzmir Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı'ndan İsrail protestosu

AK Parti Gençlik Kolları'nın Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan "SayStop" yürüyüşü, İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gerçekleşti. Buca Eğitim Fakültesi önünde toplanan çok sayıda öğrenci, ellerindeki İngilizce ve Türkçe, 'Kudüs Özgür Değilse Dünya Tutsaktır', 'Filistin Davasında Gazze'ye, Kudüs'e ÜniAK'dan bin selam olsun', 'Bebekler Ölmesin diye Boykottayız', 'Kudüs için, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Filistin için', yazalı dövizlerle "Say Stop" sloganları atarak yürürken, yürüyüş, kampüs içindeki meydanda tamamlandı. Burada basın açıklamasını okuyan üniversite öğrencisi Mehmet Burak Keskin, ''1948'den bugüne kadar milyonlarca masum ve mazlum Filistinli'yi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığı, 7 Ekim 2023 itibariyle tarihin akışı içerisinde insanlığın utanç tablosu olarak değerlendirileceği bir soykırım halini almıştır. 209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır.İnsanlığın yaşadığı acıları; canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir.Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail Devleti artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varmalıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır.'' ifadelerini kullandı.''Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir.'' diyen Tekin, sözlerini şu şekilde sürdürdü, ''ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz.Bizlerde, vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz SAYSTOP eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz. İzmir ÜniAK teşkilatları ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri olarak Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren İtalya'nın Sapienza Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyor. 81 İlimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve SAYSTOP eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz.'' Dedi. Devamında ise üniversite öğrencisi Umut Sevim, aynı basın açıklamasının İngilizcesini okudu.