MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…"ifadelerine yer verildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…"ifadelerine yer verildi.