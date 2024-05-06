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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 6.05.2024 - 15:03 Güncelleme: 6.05.2024 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…"ifadelerine yer verildi.

MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi