MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…"ifadelerine yer verildi.