Motosikletli katile ödül gibi ceza! 2 gencin ölümüne neden olup 'Şımarıklık yapmak istedim' demişti

Kaza, Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde 12 Ağustos 2023'te meydana geldi. Osman Berkant Keskin'nin kullandığı motosiklet, önünde aynı istikamette seyreden Murat Vermez idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Vermez ve arkasındaki Nazlıcan Yolcu hayatını kaybetti.Gözaltına alınan sürücü Keskin tutuklandı. Osman Berkant Keskin, 'Ben çok şımarığım, şımarıklık yapmak istedim. Genelde şımarık bir yapım var, şaka yapıyordum' ifadesiyle İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.Keskin'in 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, sanığın eylemini 'bilinçli taksirle' gerçekleştirdiğini değerlendirerek, cezayı 9 yıl 12 ay hapse çıkardı.Mahkeme, sanığın geleceği üzerindeki olası olumsuz etkilerini dikkate alarak cezayı 8 yıl 4 ay hapse indirdi. Cezanın miktarı, tutuklukta geçirilen süre ve hükmedilen ceza miktarının sanığın kaçma kuşkusunu somutlaştırması nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını değerlendiren heyet, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığın ehliyetinin de 2 yıl süreyle geri alınmasını kararlaştırdı.Sabah'ın haberine göre Nazlıcan Yolcu'nun annesi Nevriye Basbatan'ın avukatı Ahmet Tokdemir karara itiraz etti. Tokdemir, 'Dava dosyası açıldığında iddianame taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçuyla düzenlenmişti.Ancak dosyadaki deliller ve tanık beyanları, sanık Osman Berkant Keskin'in bu eylemlerinin taksirle kalmadığını göstermekteydi.Sanık, somut olayın gerçekleştiği mevkide bu kadar süratle gidilmemesi gerektiğini, bu kadar tedbirsiz gittiğinde ve kontrolsüzce akrobatik manevralar gerçekleştirdiğinde, bir aracın sağından ve yakın mesafeden geçtiğinde trafik kazasına sebebiyet vereceğini, bir insanı ağır olarak yaralayabileceğini ve hatta ölümüne sebep olabileceğini 'öngörülmesi' ve 'bilmesi' gerektiği hayatın olağan akışına uygunluk teşkil edecektir.Dolayısıyla iddianamenin genişletilmesi için mahkemeden talepte bulunduk, savcılık da yargılamanın ilk duruşmasında mütalaasını değiştirerek sanığın işlediği suçun 'bilinçli taksir' kapsamında değerlendirilmesini talep etti.Yargılama sonucunda ise, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, sanığın eylemini 'bilinçli taksirle' gerçekleştirdiğini değerlendirerek, cezayı 9 yıl 12 ay hapse çıkardı.Mahkeme, sanığın geleceği üzerindeki olası olumsuz etkilerini dikkate alarak cezayı 8 yıl 4 ay hapse indirdi' diye konuştu.Avukat Ahmet Tokdemir, sanık hakkında verilen cezanın yetersiz olduğuna belirterek, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi. Tokdemir, 'İstinaf kanun yolu, bir mahkeme kararının hatalı veya adaletsiz olduğuna inanan tarafların bu kararı daha üst bir yargı merciine taşıma hakkını tanır.Bu süreç, mahkeme kararının yeniden gözden geçirilmesini ve gerekirse düzeltilmesini sağlar. Biz, sanık hakkında verilen cezayı yeterli bulmadığımız gibi sanık hakkında verilen takdiri ceza indirimini de kabul etmiyoruz.Takdiri indirim nedenleri diğer adıyla iyi hal indirimidir. Takdiri indirim koşullarının gerçekleşmediği kanaatindeyiz. Adaletin tecelli etmesi, toplumda bir haklılık ve güven duygusu oluşturur. Sanığın cezalandırılması, mağdurun aynı zamanda kamunun acısını hafifletme katkıda bulunabilir.Mağdur, adaletin yerine gelmesiyle travmatik deneyimini bir nebze olsun geride bırakabilir. Dolayısıyla sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararını yeterli bulmadığımızdan istinaf kanun yoluna başvuracağız' şeklinde konuştu.