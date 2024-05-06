  • USD: 32,22 - 32,28
  • EURO: 34,70 - 34,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mayıs ayında kar sürprizi! Her yer bembeyaz oldu

Bahar aylarında olmamıza rağmen Niğde'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ekleme: 6.05.2024 - 09:08 Güncelleme: 6.05.2024 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Mayıs ayında kar sürprizi! Her yer bembeyaz olduNiğde'nin yüksek kesimleri beyaza büründü. Mayıs ayında yağan karı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ÇİFTÇİLER ATEŞ YAKTI
Çamardı ilçesine bağlı Üçkapılı Yaylası, Çiftlik ilçesine bağlı Ketençimen Yaylası ile kentin yüksek kesimleri mayıs ayının ilk haftası bembeyaz oldu. Kar yağışı nedeniyle çiçek açan meyve ağaçları ve yeşillenen araziye yağan kar vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Mayıs ayında kar sürprizi! Her yer bembeyaz oldu

Meyvelerin soğuktan etkilenebileceğini ifade eden bazı üreticiler, kar yağışı sonrası meyve ağaçlarının soğuktan etkilenmemesi için ateş yakarak tütsüleme yöntemi ile ağaçlarını korumaya çalıştı.