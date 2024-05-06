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Mardin'de okuldan atılan kız öğrenci silahla okulu bastı

Mardin Kızıltepe'de disiplin cezaları yüzünden okuldan atılan lise son sınıf öğrencisi kız, okulu silahla basmaya kalktı. Kapıya tekmeler atan ve havaya birkaç el ateş eden kız öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı.

Ekleme: 6.05.2024 - 15:10 Güncelleme: 6.05.2024 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
Mardin'de okuldan atılan kız öğrenci silahla okulu bastıMardin'in Kızıltepe ilçesinde devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan atılan lise son sınıf öğrencisi kız, tabanca ile gelerek okulun kapısına dayandı.


Okula girmeye çalışan, kapıya tekmeler atan ve havaya birkaç el ateş eden kız öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Mardin'de okuldan atılan kız öğrenci silahla okulu bastı

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki Kenan Kösen Lisesi önünde yaşandı. Devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle bir süre önce okuldan atılan ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi kız, elinde tabanca ile okulun önüne geldi.


Mardin'de okuldan atılan kız öğrenci silahla okulu bastı

Kapalı olan kapıdan içeri giremeyen öğrenci, belinden çıkardığı tabanca ile havaya birkaç el ateş etti. Çevrede ve okulun içinde büyük panik yaşanırken, kız öğrenci kapıyı tekmelemeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine bölgeye gelen polis, kız öğrenciyi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mardin'de okuldan atılan kız öğrenci silahla okulu bastı