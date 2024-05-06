Kocaispir: Hiç kimse yapamayacağı hizmetler için peşinen bahaneler üretmemelidir

Kocaispir, "Tüm müdürlüklerimizde yapılan işlemler hem evrak bazında hem de fiili gerçekleşme süreçleri bakımından şeffaf, denetlenebilir ve kayıt altındadır. Bu çerçevede; mülkiye müfettişi, sayıştay denetimi, meclis denetimi, iç denetim ve nihayet tarafımızdan görevlendirilen 'bağımsız denetçi' eliyle, belediye düzenli olarak denetlenmiştir. Yeni göreve gelen her belediye başkanı, aldığı hizmet bayrağını daha yukarıya taşıma çabasında olmalıdır. Hiç kimse yapamayacağı hizmetler için peşinen bahaneler üretmemelidir" dedi.Görev yaptığı 2019-2024 döneminde sel felaketi, pandemi ve 6 Şubat depremlerine rağmen tüm Adana'ya örnek teşkil edecek güzel ve hayırlı hizmetlerin yaptıklarını ifade eden Kocaispir, şunları kaydetti: "Söz konusu bu zaman, bütün belediyelerde olduğu gibi, gelirlerin önemli ölçüde düştüğü, giderlerin ise ciddi oranda arttığı bir dönemdir. Bu durum karşısında; gelir azlığına sığınarak projeleri ertelemek yerine, Yüreğir'in makus talihini yenmek için yıllardır bekleyen sorunları çözecek projeleri hayata geçirmeyi tercih ettik. Bunun doğal sonucu olarak; yapılan hizmet kalemlerine karşılık belli düzeyde borç ortaya çıkmıştır. Yüreğirli hemşerilerimiz bilir ki; Yüreğir Belediyesi, geride bıraktığımız dönemde, insanlarımızın ihtiyaç ve taleplerine olumlu dönüş yapmak hususunda, bütün şartları zorlayan kurumsal bir hassasiyet göstermiştir. "Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz" tabelası tüm müdürlüklere asılmış ve çalışma arkadaşlarımızdan çözüm odaklı olmaları istenmiştir. "Kamu zararına yol açmamak" kaydı şartıyla, yasal çerçevede bütün inisiyatifler alınarak hemşerilerimizin hizmetkârı olmaya gayret edilmiştir."Kocaispir sözlerine şöyle devam etti: "Yüreğir Belediyesi, 6 Şubat depreminden sonra, yasal vergi alacaklarının genelge kapsamında ertelenmesi sebebiyle, İller Bankası payı dışında gelir üretmekte çok zorlanmıştır. Deprem döneminde yapılan ekstra harcamalar da nazara alındığında; gelir gider dengesi maalesef bozulmuştur. Bu çerçevede; basın toplantısında açıklanan mali tablodaki rakamların resmi rakamlar olduğu ifade edildiği dikkate alındığında; Yüreğir Belediyesi'nin, 31 Mart 2024 tarihi itibari ile kişi ve kurumlardan 260 milyon TL alacağı vardır. Mayıs ayı vergi gelirleri bunun dışındadır. Bu rakam tahsil edilmeyi beklemektedir. Yine firma-esnaf borcu olarak belirtilen toplam rakamın yaklaşık 1/3'üne denk gelen kısmı, yüzde 100 hissesi Yüreğir Belediyesi'ne ait Yüreğir İmar AŞ'ye olan, yıllara sari yasal kâr payı vs. ödemesidir. Yani piyasadaki firma/esnaf borcu açıklanan rakamın çok altındadır. Bunun yanında, söz konusu tabloda, yıllara yayılmış ve henüz vadesi ve ödemesi gelmemiş, yapılandırılmış borçların faizleri ile birlikte yazıldığı görülmektedir. Buna göre Yüreğir Belediyesi, kısa vadeli borçlarını yakın zaman diliminde ödeyip mali tabloyu düzeltecek güçtedir. Zaten basın toplantısında da bu durum ifade edilmektedir."