Kilis’te aile katliamı: Eşini ve 3 çocuğunu boğup intihar etti!

Kilis'in Nedim Ökmen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşaatlarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen Suriye uyruklu Yusuf Kuvara ve ailesinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese gitti. Kapısı açılmayan ve ağır kokular gelen eve giren ekipler, korkunç manzara ile karşılaştı.Baba Yusuf Kuvara (25) ağzı bağlı şekilde iple asılı halde, eşi Merve (23) ile çocukları Emine (8), Abdo (6) ve Ali (5) ile birlikte ölü bulundu.Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, babanın iple, anne ve çocuklarının ise boğularak öldürüldüğü belirlendi.Olay yerindeki incelemelerin ardından cesetler, hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.