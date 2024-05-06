İntihar edeceğini söyleyip yardımına çağırdı! Öğretmenin korkunç sonu

Samsun'da bir büfeci boşanma aşamasında olduğu İngilizce öğretmeni eşine 'kendini öldürüp intihar edeceği' mesajı attıktan sonra yardımına giden kadını öldürdü. Gözaltına alınan Ahmet Çay'ın 19 kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belediyeevleri Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Saadet Çay (43) ile büfeci eşi Adem Çay (48) boşanma aşamasında oldukları için ayrı yaşamaya başladılar.Adem Çay, eşi Saadet Çay'a gece mesaj atarak ‘intihar edip kendini öldüreceğini' yazdı. Saadet Çay da kendisini öldürmesin diye yardım etmek için yanına erkek arkadaşını alıp konuşmak üzere Adem Çay'ın depo olarak kullandığı eve gitti. Saadet Çay ile Adem Çay arasında Atakum ilçesinde bulunan yazlık evin boşanmaları halinde kime kalacağı konusunda çıkan anlaşmazlık yüzünden tartışma çıktı.