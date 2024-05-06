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Beyaz Gazete
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Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı

Altın fiyatları Fed Başkanı Powell'ın faiz kararı sonrasında beklendiği kadar şahin olmaması ve ortadoğu'da yeniden yükselen gerilimle birlikte yükselişle başlıyor. Gram altın yeniden 2.400 TL'nin üstüne çıktı.

Ekleme: 6.05.2024 - 09:14 Güncelleme: 6.05.2024 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı
Altın fiyatları Fed Başkanı Powell'ın faiz kararı sonrasında beklendiği kadar şahin olmaması ve ortadoğu'da yeniden yükselen gerilimle birlikte yükselişle başlıyor. Gram altın yeniden 2.400 TL'nin üstüne çıktı.

Gram altın yatırımcılar dolar/TL kurunu izlemeye ve Perşembe günü açıklanacak enflasyon raporunu izleyecek.

Gram altın 2,403 TL

Çeyrek altın 3,958 TL

Yarım altın 7,939 TL

Cumhuriyet altını 16,115 TL

ONS altın 2,313 dolar