Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı

Altın fiyatları Fed Başkanı Powell'ın faiz kararı sonrasında beklendiği kadar şahin olmaması ve ortadoğu'da yeniden yükselen gerilimle birlikte yükselişle başlıyor. Gram altın yeniden 2.400 TL'nin üstüne çıktı.

Altın fiyatları Fed Başkanı Powell'ın faiz kararı sonrasında beklendiği kadar şahin olmaması ve ortadoğu'da yeniden yükselen gerilimle birlikte yükselişle başlıyor. Gram altın yeniden 2.400 TL'nin üstüne çıktı.Gram altın yatırımcılar dolar/TL kurunu izlemeye ve Perşembe günü açıklanacak enflasyon raporunu izleyecek.Gram altın 2,403 TLÇeyrek altın 3,958 TLYarım altın 7,939 TLCumhuriyet altını 16,115 TLONS altın 2,313 dolar