Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı
Altın fiyatları Fed Başkanı Powell'ın faiz kararı sonrasında beklendiği kadar şahin olmaması ve ortadoğu'da yeniden yükselen gerilimle birlikte yükselişle başlıyor. Gram altın yeniden 2.400 TL'nin üstüne çıktı.
Altın fiyatları Fed Başkanı Powell'ın faiz kararı sonrasında beklendiği kadar şahin olmaması ve ortadoğu'da yeniden yükselen gerilimle birlikte yükselişle başlıyor. Gram altın yeniden 2.400 TL'nin üstüne çıktı.
Gram altın yatırımcılar dolar/TL kurunu izlemeye ve Perşembe günü açıklanacak enflasyon raporunu izleyecek.
Gram altın 2,403 TL
Çeyrek altın 3,958 TL
Yarım altın 7,939 TL
Cumhuriyet altını 16,115 TL
ONS altın 2,313 dolar