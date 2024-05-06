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Adana'da sağlık çalışanlarına şok saldırı: Kürekle dehşeti yaşattılar! 2 personel hastanelik oldu

Adana'da sağlık çalışanları dehşeti yaşadı. Hasta yakınları kürekle saldırdı. Hamile sağlık çalışanının korkudan düşük riski yaşadığı öğrenilirken, bir sağlık çalışanı da gözünü cam parçası gelmesi sonucu yaralandı.

Ekleme: 6.05.2024 - 10:22 Güncelleme: 6.05.2024 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Adana'da sağlık çalışanlarına şok saldırı: Kürekle dehşeti yaşattılar! 2 personel hastanelik oldu
Edinilen bilgiye göre olay Kozan'da gece 02.30 sularında Karacaoğlan Mahallesinde meydana geldi.


Adana'da sağlık çalışanlarına şok saldırı: Kürekle dehşeti yaşattılar! 2 personel hastanelik oldu

İddiaya göre kalp krizi ihbarına giden sağlık ekipleriyle hastanın oğlu Y.A. 'geç geldiniz' iddiasıyla tartışmaya başladı.


Adana'da sağlık çalışanlarına şok saldırı: Kürekle dehşeti yaşattılar! 2 personel hastanelik oldu

CAMLARI KIRDI, DEHŞETİ YAŞATTI

Sağlık çalışanları vakaya 5 dakika içinde geldiklerini söyledi. Ancak babası kalp krizi geçiren Y.A. isimli şahıs ambulansla evin önüne gelen sağlık çalışanlarına kürekle saldırarak ambulansın ön camını ardından sağlık çalışanlarının bulunduğu kapıdaki camı kırdı.

Adana'da sağlık çalışanlarına şok saldırı: Kürekle dehşeti yaşattılar! 2 personel hastanelik oldu

Araçta bulunan 21 haftalık hamile sağlık çalışanı D.K. yaşadığı korkuyla düşük tehlikesi nedeniyle tedavi altına alınırken diğer kadın sağlık çalışanı H.Ö. saldırı esnasında kırılan camın parçalarının gözüne gelmesi nedeniyle tedavi altına alındı.


Adana'da sağlık çalışanlarına şok saldırı: Kürekle dehşeti yaşattılar! 2 personel hastanelik oldu

Saldırgan Y.A. olay yerinden kaçarken polisler her yerde saldırganı arıyor. Kalp krizi geçiren baba ise hayatın kaybetti.