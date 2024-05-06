Adana'da korkunç olay! O fenomenin mezarı açıldı
ABD'de hayatını kaybeden ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın Adana’daki mezarı, ailesinin başvurusu üzerine otopsi için bugün açıldı. Taktaş’ın çıkarılan cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan’da ABD’de fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Taktaş’ın cenazesi, ABD'de yapılan otopsinin ardından 20 Nisan’da hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Aile sevgilisinden şikayetçi oldu
Yağmur Taktaş’ın ailesi, avukatları aracılığıyla, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia etikleri Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu.
Kanında uyuşturucu tespit edildi
Yağmur Taktaş'ın ismini açıklamak istemeyen teyzesi K.C., kanında ölümüne neden olmayacak kadar uyuşturucu bulunduğu tespit edilen yeğeninin, ressam sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ileri sürdü.
Yeğeninin darbedilip, tutulduğu yerde aç bırakıldığını da iddia eden teyze, "Hem ABD’de hem Türkiye’de hukuk mücadelesi başlattık. Bu konunun asla peşini bırakmayacağız. Sevgilisi, kıskançlığından güzel görünmesin diye saçlarının ön kısmını ve kaşlarını bile kazıyordu” dedi.
Mezarı açıldı
Taktaş ailesi, bu şüphe üzerine avukatları aracılığıyla cenazenin çıkarılıp Türkiye'de de otopsi yapılması için başvuruda bulundu.
Başvurunun kabul edilmesiyle bugün Taktaş’ın merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’ndaki kabrine gidildi.
Cenazesi çıkarıldı
Savcı, polis ve avukatların gözetiminde Yağmur Taktaş’ın cenazesi ekipler tarafından kabrinden çıkarıldı.
Adlı Tıp Kurumu'na getirildi
Ardından Taktaş’ın cenazesi, tabuta konulup cenaze aracıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Otopsi sonucu beklenecek
Burada açıklama yapan Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, “Fethi kabir işlemini gerçekleştirdik. Cenaze şu anda Adana Adli Tıp Kurumu morgunda. Otopsi yapılacak ve sonucu bekleyeceğiz” diye konuştu.
Taktaş’ın cenazesi, ABD'de yapılan otopsinin ardından 20 Nisan’da hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Aile sevgilisinden şikayetçi oldu
Yağmur Taktaş’ın ailesi, avukatları aracılığıyla, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia etikleri Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu.
Kanında uyuşturucu tespit edildi
Yağmur Taktaş'ın ismini açıklamak istemeyen teyzesi K.C., kanında ölümüne neden olmayacak kadar uyuşturucu bulunduğu tespit edilen yeğeninin, ressam sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ileri sürdü.
Yeğeninin darbedilip, tutulduğu yerde aç bırakıldığını da iddia eden teyze, "Hem ABD’de hem Türkiye’de hukuk mücadelesi başlattık. Bu konunun asla peşini bırakmayacağız. Sevgilisi, kıskançlığından güzel görünmesin diye saçlarının ön kısmını ve kaşlarını bile kazıyordu” dedi.
Mezarı açıldı
Taktaş ailesi, bu şüphe üzerine avukatları aracılığıyla cenazenin çıkarılıp Türkiye'de de otopsi yapılması için başvuruda bulundu.
Başvurunun kabul edilmesiyle bugün Taktaş’ın merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’ndaki kabrine gidildi.
Cenazesi çıkarıldı
Savcı, polis ve avukatların gözetiminde Yağmur Taktaş’ın cenazesi ekipler tarafından kabrinden çıkarıldı.
Adlı Tıp Kurumu'na getirildi
Ardından Taktaş’ın cenazesi, tabuta konulup cenaze aracıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Otopsi sonucu beklenecek
Burada açıklama yapan Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, “Fethi kabir işlemini gerçekleştirdik. Cenaze şu anda Adana Adli Tıp Kurumu morgunda. Otopsi yapılacak ve sonucu bekleyeceğiz” diye konuştu.