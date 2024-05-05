Metrobüs sapığını telefonu ele verdi: Onlarca etek altı fotoğrafı bulundu!

İğrenç olay İstanbul Mecidiyeköy'deki metrobüs durağında 23 Nisan günü yaşandı. Öğle saatlerinde Veli Ç. adlı şüpheli, metrobüs durağındaki merdivenlerden inen 19 yaşındaki genç kız E.U'nun fotoğrafını çekmeye başladı.Çevredeki insanların söylemesiyle etek altının fotoğrafının çekildiğini öğrenen genç kız neye uğradığını şaşırdı.Şikayet üzerine polis ekipleri metrobüs sapığını yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen Veli Ç'nin telefonu incelemeye alındı. Şüphelinin telefonundan farklı tarihlerde çekilmiş farklı kadınlara ait onlarca fotoğraf çıktı.İfadesi alınan 39 yaşındaki inşaat işçisi Veli Ç, pişkin bir savunma yaptı. Metrobüse binerken bir kadın gördüğünü ve onu beğendiğini söyleyen Veli Ç., 'Biraz ilerleyince nefsime yenik düştüm ve videosunu çektim. Fark edince beni durdurdular' savunması yaptı. Pişman olduğunu söyleyen sapık daha önce bu tarz fotoğraflar çekmediğini iddia etti.Fotoğrafı çekilen genç kız ise ifadesinde, yürüyen merdivenlerden çıkarken birinin kendisine seslendiğini ve kavga çıktığını düşünerek polisi aradığını söyledi.Ancak kendisinin fotoğraflarının çekildiğini öğrendiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Savcılık şüpheli hakkında 'Cinsel taciz' suçundan soruşturma başlattı.