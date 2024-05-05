Göçmen kaçakçılarına 'KALKAN-21' darbesi! Muğla ve Adana’da operasyon... 12 kişi tutuklandı
Muğla ve Adana’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen 'Kalkan-21' operasyonlarında 16 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan 16 kişiden 12'si tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz" paylaşımında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde göçmen kaçakçılarına yönelik Muğla ve Adana'da ‘Kalkan-21' operasyonları düzenlendi.
Muğla'da yakalanan 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisinden 3'ü tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Adana'da ise yakalanan 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 11 şüphelinin, 9‘u tutuklanırken 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve TL'ye el konuldu
Muğla'da yakalanan 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisinden 3'ü tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Adana'da ise yakalanan 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 11 şüphelinin, 9‘u tutuklanırken 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve TL'ye el konuldu