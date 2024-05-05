Gittiğiniz her kuyumcuda mecburi olacak! Gram altında yeni dönemin fişeği ateşlendi

Altın piyasasında sahtecilikle mücadele ve tüketici güvenini artırma amacıyla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bağlı Darphane, gram altınlar için yeni bir güvenlik önlemi başlatıyor. Altın alım-satım işlemlerinde karşılaşılan sahtecilik sorunlarına kalıcı bir çözüm getiren bu devrim niteliğindeki düzenleme, gram altınların özel ambalaj ve etiketlemeyle tüketicilere sunulmasını hedefliyor.Yenilikçi sistem, her gram altının Darphane tarafından verilen benzersiz bir kod ile takip edilmesini sağlayacak. Bu kod, altının tüm özelliklerini ve geçmişini barındırarak tüketicilere gerçeklik ve değer konusunda tam bir güvence sağlayacak.Altın yatırımı yaparken sıklıkla karşılaşılan güven sorunu, yeni takip sistemi ile tarihe karışacak.Bu sistem, kuyumcu ve müşteri arasındaki güven sorununu ortadan kaldırarak altın ve diğer kıymetli madenlerin piyasada daha şeffaf ve güvenilir bir şekilde dolaşımını sağlamayı hedefliyor.Yeni uygulamaya göre, satışa sunulan her gram altın sertifika ve özel ambalaj ile birlikte gelecek. Bu, alıcılara altının saflığı ve orijinalliği konusunda ekstra bir güven sunacak.Yenilikler sadece altınla sınırlı kalmayıp gümüş, platin ve paladyum gibi diğer kıymetli madenleri de kapsayacak.Bir gram ve üzeri miktarlarda üretilen bu madenler, Darphane tarafından belirlenen standartlara uygun olarak sertifikalı ve özel ambalajlar içinde satılacak.Darphanenin başlattığı bu devrim niteliğindeki takip sistemi, Türkiye'nin altın piyasasında güveni yeniden inşa etmek için önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Bu adım, tüketicilere sağlanan güvenle birlikte piyasadaki sahtecilik sorunlarına karşı etkili bir çözüm sunmayı amaçlıyor.