MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'dan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz!