MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'dan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz!