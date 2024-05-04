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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Ekleme: 4.05.2024 - 11:38 Güncelleme: 4.05.2024 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisizMilli Savunma Bakanlığı'dan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz!

MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz