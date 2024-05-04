İstanbul için güzel haber! Barajlardaki son durum...

İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 62,38 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 92,56 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü yüzde 83,19 olarak ölçüldü.4 Mayıs Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 83,19 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 4 Mayıs'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:Ömerli Barajı: %92,56Darlık Barajı: %82,62Elmalı Barajı: %87,96Terkos Barajı: %92,25Alibey Barajı: %63,13Büyükçekmece Barajı: %77,91Sazlıdere Barajı: %62,38Istrancalar Barajı: %87,31Kazandere Barajı: %80,59