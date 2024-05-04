İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap - Boğaz ve Şamandıra Yarışı’nın sona ermesi üzerine güney-kuzey yönlü olarak yeniden açıldığını duyurdu.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 6 saatlik aranın ardından yeniden açıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;"İstanbul Boğazı gemi trafiği, BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap - Boğaz ve Şamandıra Yarışı’nın sona ermesi üzerine güney-kuzey yönlü olarak açılmıştır.”