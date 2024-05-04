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Beyaz Gazete
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap - Boğaz ve Şamandıra Yarışı’nın sona ermesi üzerine güney-kuzey yönlü olarak yeniden açıldığını duyurdu.

Ekleme: 4.05.2024 - 17:38 Güncelleme: 4.05.2024 - 17:39 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 6 saatlik aranın ardından yeniden açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul Boğazı gemi trafiği, BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap - Boğaz ve Şamandıra Yarışı’nın sona ermesi üzerine güney-kuzey yönlü olarak açılmıştır.”