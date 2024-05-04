İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılıyor! İşte o saatler arasında...

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın bugün saat 11:00 ile 17:00 arasında çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılacağı bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, 11.00-17.00 saatleri arasında yapılacak olan BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap - Boğaz ve Şamandıra Yarışı nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.