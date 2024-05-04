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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılıyor! İşte o saatler arasında...

İstanbul Boğazı, bugün saat 11:00 ile 17:00 saatleri arasında yarış nedeniyle gemi trafiğine kapatılacak.

Ekleme: 4.05.2024 - 10:35 Güncelleme: 4.05.2024 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılıyor! İşte o saatler arasında...Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın bugün saat 11:00 ile 17:00 arasında çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, 11.00-17.00 saatleri arasında yapılacak olan BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap - Boğaz ve Şamandıra Yarışı nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.