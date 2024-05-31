Vefat eden eski vekil Yusuf Ekinci için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

20'nci dönem Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci, rahatsızlıkları nedeniyle dün akşam Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Yusuf Ekinci için bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra; eski TBMM Başkanları Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan ve milletvekilleri katıldı. Ekinci'nin Türk bayrağına sarılı tabutu görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önüne getirildi. Ekinci'nin hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenin ardından Ekinci'nin cenazesi, Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.Yusuf Ekinci, 1943 yılında Burdur'da dünyaya geldi. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Ekinci, öğretmenlik mesleğinin yanı sıra; Milli Eğitim Bakanlığı'nda Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve Bakanlık Müşaviri görevlerinde bulundu. 1995-1999 yılları arasındaki 20'nci yasama döneminde Anavatan Partisi'nden Burdur Milletvekili olarak Parlamento'da görev yaptı. Ekinci, evli ve 5 çocuk babasıydı.