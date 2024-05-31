Usta sanatçı Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı!

Bir süredir kanserle mücadele eden 72 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Uğurlu, İstanbul'da hayata veda etti. Ahmet Uğurlu'nun vefat haberi, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Sinema ve tiyatro camiasının sevilen ismi olan Ahmet Uğurlu, kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun abisiydi. Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı...

İstanbul'da hayatını kaybeden 72 yaşındaki tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Uğurlu, Üsküdar Şakirin Cami'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Tabutta Röveşatanın Mahsun'u Behzat Ç'nin Aziz Baş komiseri, Eşref Saati, Yol Ayrımı adlı yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan hayatına çok sayıda başarılı yapım ve ödül sığdıran Ahmet Uğurlu, perşembe günü İstanbul'da hayatını kaybetti.Aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun da ağabeyi olan Ahmet Uğurlu, hafızalara kazanan Tabutta Röveşata filmiyle çok sayıda ödüle layık görülmüştü.Usta oyuncu, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Üsküdar'da bulunan Şakirin Cami'ne getirildi.Cenazede kardeşi Mustafa Uğurlu, oğlu Orhan Uğurlu ve eski eşi Necef Uğurlu taziyeleri kabul etti.Cenazeye, Ahmet Uğurlu'ya bir cok ödül kazandıran Tabutta Röveşata filminin yönetmeni Derviş Zaim, eski eşi Necef Uğurlu, tiyatrocu Yasemin Yalçın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Melih Çardak, Sumru Yavrucuk, Halil Ergün, Gürsel Tekin, İlhan Kesici, Gani Rüzgar Şavata, Zafer Alagöz ile sevenleri katıldı.Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Uğurlu, Beykoz Anadolu Hisarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.