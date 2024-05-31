Seçil Erzan: Ben size fon demedim! Arda Turan ve Emre Belözoğlu’yla…

Aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 29 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 305 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava kaldığı yerden görülmeye devam ediyor.İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük getirildi. Tutuksuz sanıklar Nazlı Can, Asiye Öztürk, Hüseyin Eligül ve Atilla Yörük duruşmaya katıldı.Davada banka yönetim kurulu üyesi Tanju Kaya yaklaşık 2 saat tanık olarak ifade verdi.Seçil Erzan'ı 2019 yılında tanıdığını, bu olayların yaşanmasıyla birlikte toplamda 2 kez görüştüğünü belirten Kaya, 7 Nisan 2023'te Sermin Tekin'in kendisini arayarak şubeye gelen müşterilerin fona para yatırdıklarını, dolandırıldıklarını söylemesi üzerine durumdan haberdar olduğunu söyledi.Kaya, 'Hakan Bey'e haber verdim. Seçil'e ulaşamıyorduk. Sonrasında Seçil, Sermin'i aradı. Ses tonundan korkmuş olduğu anlaşılıyordu. Sermin, Çorlu'ya görüşmeye gitti' dedi.Ertesi günü Seçil Erzan'ın ifadesinin alındığı Teftiş Kurulu ile yapılan toplantıya kendisinin de katıldığını, dolandırıldıklarını iddia eden insanların tanıdık olduğu için olayı anlamaya çalıştıklarını ileri süren Kaya 'Seçil bize anlatmaya başladı.Florya şubesindeyken arkadaşlarının hisselerinden zarar ettiğini ve bu açığı kapamak için futbolcuları dâhil ettiğini, birinden aldığıyla diğerinin açığını kapattığını anlattı' dedi.Bir türlü sonuca varamadıklarını söyleyen Tanju Kaya, 'Rakamlar karışıyordu. Evden aldıkları ajanda da bir şey yoktu. İfadesi bitti. Seçil evine döndü. Pazartesi günü tekrar geldi. Çok kötüydü 'Vitamin ister misin' dedik. Doktor gelip serum taktı' diyerek ifadesine devam etti.Seçil Erzan'ın gözaltına alındıktan sonraki süreçte avukat temin etmediklerini, Seçil Erzan'a verdikleri telefon üzerinden ulaşılan avukatı tanımadığını ileri sürdü.Tanju Kaya, müşteki avukatlarından gelen sorular üzerine, şube müdürünün paraya dokunamadığını, bankanın yılda 1 kez teftiş edildiğini söyledi. Seçil Erzan'ın nasıl bir müdür oluğuna yönelik soruya ise 'Fena değildi. Yıldız bir müdür falan değildi' dedi. Erzan'ın avukatı, 'Teftiş Kurulu'nda düzenlenen raporda fon demiyorsunuz. Sistem ve yüksek getirili eylem olarak yer almış. Şimdi neden fon diyorsunuz' dedi. Bunun üzerine Tanju Kaya, 'Ben Seçil, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'yla konuştum. Raporu düzenleyen ben değilim' şeklinde cevap verdi. Bu esnada Seçil Erzan, 'Demedim. Ben size fon demedim' dedi.