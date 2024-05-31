Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: Tutuklandılar!

Mersin'de polis müstehcen yayın yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri genel ahlaka aykırı zararlı yayın ve içeriklerle çocukları hedef alan müstehcenlik suçları işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.Polisin çalışmasında 9 adreste 10 şüpheli belirlendi. TCK 226/3 sucu kapsamında 10 şüpheli de dün düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramada ise 10 cep telefonu, 10 sim kart, 3 hafıza kartı, 1 adet dron, 1 adet tablet ve 1 adet bilgisayar kasası ele geçirildi.Şüphelilerin emniyette ifadelerinin alınmasının 4'ü serbest kaldı, 6'sı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 6 şüpheliden ise 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 2 şüpheli serbest kaldı.