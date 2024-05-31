Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğini gözler önüne sereceğiz

Adana'da başlayarak Şanlıurfa'da devam eden Kültür Yolu Festivali Türkiye'nin en büyük festivali olarak dikkati çekiyor.Festival'in haziran ayındaki ilk durağı Bursa olacak.Festivalde sergi, gastronomi, konser, etkinlik, söyleşi, tiyatro, atölye, opera ve bale ile çoçuk etkinlikleri düzenleniyor.Festival, halk tarafından çok yoğun ilgi görüyor.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Merinos Kültür Merkezi'nde 1-9 Haziran arasında düzenlenecek Bursa Kültür Yolu Festivali Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.Bursa'nın bir sanat ve kültür merkezi olduğunu, Bursalı sanatseverlere birçok etkinlik düzenlendiğini belirten Bakan Ersoy, Bursa Kültür Yolu Festivali'nin önemli etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirtti.Konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinliğin katılımcılarını beklediğini belirten Bakan Ersoy, tüm vatandaşları festivale davet ederek şu açıklamalarda bulundu:Sanatçılardan Semicenk, Norm Ender, Madrigal, Bengü, Mert Demir, Simge, Sinan Akçıl ve Can Bonomo müzik konserleri ile gençlerle buluşacak.Harikalat Mutfağı, Acaibü'l Temasa, Radyo-lu Hamayun ve Devlet Ana tiyatro oyunları sergilenecek.Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğini gözler önüne sereceğiz. Festival kapsamında Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Ahmet Mekin, Selma Güneri ve Yusuf Sezgin düzenlenen seminerlerle halkla buluşacak.Şanlıurfa'da olduğu gibi Bursa'da da Filistin teması işlenecek. Karikatürist Naci el Ali'nin Filistin'in simgesi haline gelen 'Hanzala' sergisi de festival kapsamında sergilenecek. 'Büyük Gelen Palto' filminin gösterimi yapılacak ve filmin yönetmenleri söyleşiye katılacak. Filistin mutlaka özgür olacak.