  • USD: 32,25 - 32,31
  • EURO: 34,87 - 34,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD duyurdu

Kahramanmaraş'ta merkez üssü Andırın olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 31.05.2024 - 08:38 Güncelleme: 31.05.2024 - 08:40 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD duyurduAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ta merkez üssü Andırın olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssü Andırın ilçesi olan sarsıntı saat 05.32'de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3,9 olarak açıklandı.

Deprem, 7,08 kilometre derinlikte meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD duyurdu