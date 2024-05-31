Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD duyurdu

Kahramanmaraş'ta merkez üssü Andırın olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ta merkez üssü Andırın olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Merkez üssü Andırın ilçesi olan sarsıntı saat 05.32'de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3,9 olarak açıklandı.Deprem, 7,08 kilometre derinlikte meydana geldi.