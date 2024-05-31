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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği meydana gelen gemi arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici askıya alındı.

Ekleme: 31.05.2024 - 08:45 Güncelleme: 31.05.2024 - 08:48 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da gemi trafiğinin askıya alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır.'