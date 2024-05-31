İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da gemi trafiğinin askıya alındığını açıkladı.Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:'İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır.'