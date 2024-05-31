İbrahim Yumaklı: Tarım, orman ve balıkçılık yüzde 4,6 oranında büyüdü

TÜİK bugün Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme verisini yayınladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da büyüme verisinin içinde yer alan tarım, orman ve balıkçılık sektöründeki büyümeye ait bilgi verdi.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.'Tarım, orman ve balıkçılık yüzde 4,6 büyüdü'Bakan Yumaklı, ocak-mart dönemi büyüme rakamlarına ilişkin, üreticilerin ve çiftçilerin emeğinin ülke ekonomisine güç kattığını vurgulayarak, 'Tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında büyüdü. Hayırlı olsun.' şeklinde açıklama yaptı.