Çorum’da orman alanlarında piknik yapmak yasaklandı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ormanlık alanlarda yangın riskinin arttığı, bu nedenle 1 Haziran'dan 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlarda ateş yakılması ve piknik yapılmasının yasaklandığı belirtildi.Açıklamada; Çorum il genelinde 1 Haziran-31 Ekim 2024 tarihleri arasında ormanlık alanlarda piknik yapılması ve ateş yakılması yasaklanmış olup, Çorum İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgemizde bulunan ormanlık alanlar ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu park/bahçe ve piknik alanları görevlendirilen devriyeler vasıtasıyla sık sık kontrol edilmektedir. Vatandaşlarımızın şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Jandarma'ya bildirmesi orman yangını olaylarının önlenmesine büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.