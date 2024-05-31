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Beyaz Gazete
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Çorum'da korkutan yangın! Kullanılamaz hale geldi

Dodurga ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık zarar gördü. Yangında 2 ev ile samanlık kullanılamaz hale geldi.

Ekleme: 31.05.2024 - 17:07 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Çorum'da korkutan yangın! Kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Dodurga ilçesinde Mustafa G'ye ait samanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Mustafa G'nin evi ile bitişikte bulunan İzzet T'nin evine de sıçradı. İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını söndürdü

İlk müdahaleyi köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı yangın, Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sırasında evin altındaki ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan ise kurtarıldı.

2 ev kullanılamaz hale geldi

Yangında, 2 ev ile samanlık kullanılamaz hale geldi.

Çorum'da korkutan yangın! Kullanılamaz hale geldi