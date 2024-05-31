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Aydın'da feci kaza! Midibüs ile yolcu minibüsü çarpıştı

Çine ilçesinde midibüsün yolcu minibüsüne arkadan çarptığı kazada, 17 kişi yaralandı.

Ekleme: 31.05.2024 - 15:52 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:57 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da feci kaza! Midibüs ile yolcu minibüsü çarpıştıBugün saat 13.00 sıralarında Aydın Muğla kara yolu, Dorumlar Mahallesi Karatepe mevkiinde, Çine ilçesinden Efeler'e yolcu taşıyan Ahmet Öz yönetimindeki 09 M 4712 plakalı yolcu minibüsüne, arkadan gelen 48 AAJ 819 plakalı midibüs çarptı.

Aydın'da feci kaza! Midibüs ile yolcu minibüsü çarpıştı

17 kişi yaralandı

Kazada, sürücülerle birlikte 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Aydın'da feci kaza! Midibüs ile yolcu minibüsü çarpıştı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.