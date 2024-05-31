Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları bugün ABD'de açıklanacak tüketici harcamaları verileri öncesinde yükseliş sergiliyor. Gram altın yüzde 0,20 yükseldi.
Altın fiyatları bugün ABD'de açıklanacak tüketici harcamaları verileri öncesinde yükseliş sergiliyor. Gram altın yüzde 0,20 yükseldi.
Bugün açıklanacak rakamlar Fed'in faiz indirimine ilişkin umut yaratıp yaratmayacağını gösterecek.
Gram altın 2,429 TL
Çeyrek altın 3,914 TL
Yarım altın 7,852 TL
Cumhuriyet altını 16,089 TL
ONS altın 2,343 dolar