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Beyaz Gazete
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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları bugün ABD'de açıklanacak tüketici harcamaları verileri öncesinde yükseliş sergiliyor. Gram altın yüzde 0,20 yükseldi.

Ekleme: 31.05.2024 - 08:51 Güncelleme: 31.05.2024 - 08:53 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları bugün ABD'de açıklanacak tüketici harcamaları verileri öncesinde yükseliş sergiliyor. Gram altın yüzde 0,20 yükseldi.

Bugün açıklanacak rakamlar Fed'in faiz indirimine ilişkin umut yaratıp yaratmayacağını gösterecek.

Gram altın 2,429 TL

Çeyrek altın 3,914 TL

Yarım altın 7,852 TL

Cumhuriyet altını 16,089 TL

ONS altın 2,343 dolar