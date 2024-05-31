10 yıldır onunla yaşıyormuş: Safra kesesinden öyle bir taş çıktı ki!

Edirne'de 19 yaşındaki genç kızın safra kesesinden devasa taş çıkarıldı. Yumurta büyüklüğündeki taş operasyonu yapan doktorları bile hayrete çevirdi.Edirne'de mide ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 19 yaşındaki Nursu Menekşe'nin safra kesesinde 6 santimetre büyüklüğünde taş tespit edildi. Ağrılarının artması sonrası Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi acil servise giden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Nursu Menekşe, hastaneye yatırıldı.Tetkikleri yapıldı ve ardından ameliyata alındı. 4 saate yakın süren başarılı operasyon sonucu, Menekşe'nin safra kesesindeki 2,5 santimetre çapında ve 6 santimetre uzunluğunda taş, kapalı (laparoskopik) ameliyatla çıkarıldı.Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Alp Öztürk, başarılı bir operasyona imza attı. Safra kesesi taşını tespit eden Öztürk, 19 yaşındaki hastası Nursu Menekşe'yi laparoskopik cerrahi ile tedavi etti. Menekşe, yapılan operasyon sonrası sağlığına kavuştu.10 yıldan beri bu taşla yaşadığını söyleyen Nursu Menekşe, son bir buçuk günde ağrılarının tuttuğunu ve daha önce herhangi bir ağrı yaşamadığını belirtti. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdiğini ve normal şartlarda yarım saat, kırk dakika süren bir ameliyat olması gerekirken, doktorunun bu taşı çıkarmak için 4 saat uğraştığını ve kendisini sağlığına kavuşturduğunu aktaran Menekşe, doktoru ve ekibine teşekkür etti.Hastaneye geldiğinde karnının çok şiş olduğunu belirten Menekşe, ameliyat sonrası kendisini çok iyi hissettiğini ve hiçbir sıkıntı olmadığını aktardı.Kızının küçük yaşta bu şikayetle hastalandığını ancak rahatsız etmediği için ertelediklerini söyleyen Anne Nursemin Menekşe, ani bir sancıyla hastaneye geldiklerini ve kızının gece 21.00'de ameliyata alındığını belirtti. Normalde 30 dakikada yapılan ameliyatın 4 saat sürdüğünü aktaran Anne Menekşe, taşın kapalı ameliyatla alındığını ve gece 01.00'de operasyonun tamamlanarak kızının sağlığına kavuşturulduğunu ifade etti.Doktorları ve ekibine teşekkür eden Menekşe, bu kadar büyük bir taş çıkmasına hem kendisinin hem de herkesin çok şaşırdığını belirtti.