Şanlıurfa’da seçimlerin yenileneceği ilçede cephanelik ele geçirildi

DEM Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde yaşanan oy yakma olayının ardından İlçe Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin tekrarlanmasına karar vermişti.Kurul, seçimin 2 Haziran 2024 yani bu Pazar yapılmasını karara bağlamıştı.Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pazar günü yerel seçimlerin yenileneceği Hilvan ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi.Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda koçbaşı ile kapıyı kırıp eve giren jandarma ekipleri, M.S. isimli şahıs gözaltına aldı.Ev ve eklentilerinde detektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet dron, 2 adet balistik çelik yelek, 2 adet çelik plaka, 41 adet 12 kalibre, 9 adet 36 kalibre ve 29 adet 28 kalibre fişek, 11 adet 7.65 mm çapında fişek, 1 adet av tüfeği şarjörü, 6 adet tabanca şarjörü, 1 adet dürbün,1 adet mesafe ölçme cihazı, 1 adet gece görüş dürbünü,1 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet görüntü kayıt cihazı,1 adet av tüfeği dipçiği, 1 adet av tüfeği kabzası, 1 adet av tüfeği fişek yuvası, 1 adet çatal ayak, 1 adet kabza, 3 adet tabanca üst kapağı,1 adet parçalanmış seri numarasız tabanca ve parçaları ile 2 adet 4 GB hafıza kartı ele geçirildi.Gözaltına alınan şahıs jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.