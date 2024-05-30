Pendik'te Nihat Salih’i öldürüp çöp konteynerine atmıştı: İfadesinde her şeyi anlattı!

İstanbul Pendik'te 27 Mayıs günü yaşanan korkunç olayda 4 ayrı çöp konteynerinde 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalara ayrılış cesedi bulunmuştu.Çöpten plastik eşya toplayan 48 yaşındaki Ö.Z. adlı kadının çöp konteynerini karıştırırken insana ait bacak ve bir kesik kol görmesiyle kan donduran cinayet ortaya çıkmıştı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca cinayetle ilgili soruşturma başlatılmış, bu kapsamda, güvenlik kamera görüntülerinde, beyaz kovayı çöpe boşalttığı tespit edilen 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal D., adli makamlarca 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Pendik'teki vahçetle ilgili savcılık tüm araştırmalarını titizlikle sürdürürken soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli Bilal D.'nin ortaya çıkan savcılık ifadesinde 'Olay günü bahçemdeki otları biçmekteydim. Daha sonra Nihat ağabeyi arayarak hap istedim, 3 adet hap aldım. Saat 13:30-14:00 sıralarında yanımdan ayrıldı.Cesi H., Mehmet B.'nin ya da Zehra B.'nin yanına gitmiştir. Cesi ve Kenan H.'den 10 biner Türk lirası alacağı vardı. Mehmet, Kenan ve Zehra B.'den de bir miktar alacağı vardı. Konuşmalar sırasında bunu söylüyordu. Daha sonra kendisi benim yanımdan ayrılarak mahalleye doğru gitti, daha sonra evime dönerek temizliğe devam ettim' dedi.Devamında saat 16:00 sıralarında Zeynep G.'nin evine çay içmeye gittim, Muhammet B. ve Ahmet D. de oradaydı. Saat 18:00 sıralarında onlar işe gitti ve ben evime geri döndüm.Evdeki çöplerimi attım, ev sahibi Ümmet G.'nin büyük kızı ve damadı beni gördü. Akşam oldu, saat 23:30 sıralarında çocukluk arkadaşım Remzi Ç., Sezer K. ve Ramazan B. geldi. Daha sonra eşim ile görüntülü görüştüm, daha sonra uyudum' diyerek suçlamaları kabul etmediğini belirtti.Şüpheli adam, savcılıkça tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, Hakimlik şüpheli Bilal D.'nin 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar vermişti.