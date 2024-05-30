Bursa'da korkunç olay: Üç çocuğunu öldüren baba polise teslim oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Boyacılık yapan Murat Kılıç (39), evinin bodrumunda kızları 11 yaşındaki Zeynep ile 6 yaşındaki Aslı Kılıç'ı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlunu ise boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polise teslim olan baba "Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi.