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Bilecik'te terör operasyonu: 1 gözaltı

Bilecik’te 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan terör örgütü üyesi şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Ekleme: 30.05.2024 - 10:58 Güncelleme: 30.05.2024 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Bilecik'te terör operasyonu: 1 gözaltı
Elazığ Yerel İlamat Masasınca; 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonla ikametinde yakalandı.

Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.